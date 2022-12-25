Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu

Erzurum’da etkili olan dondurucu soğuklarda şadırvanlar buz tuttu.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum’da aralık ayının sonunda beklenen kar yağışının olmamasına rağmen soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Dondurucu soğuklar şadırvanlarda buz kütleleri oluşmasına neden oldu. Yakutiye ilçesinde yer alan Lala Paşa Camii avlusundaki şadırvanın çevresi buz ile kaplandı. Buz arasında akan çeşmeler adeta görsel şölen oluşturuyor.