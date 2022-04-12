Erzurum’da Nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM (İHA) – Erzurum’da Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzurum’da iftar saati ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başlarken, kent beyaza büründü. Kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşayan gençler halay çekerek eğlenirken, trafik de aksamalar yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde devam eden kar yağışının etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğunlukla devam edeceği belirtildi. Meteorolojik uyarıda, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.