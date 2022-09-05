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Erzurum’da nesli tükenmekte olan yaban keçileri görüntülendi
Erzurum’da nesli tükenmekte olan yaban keçileri görüntülendi.
Çevre 05.09.2022, 10:39
Erzurum’da nesli tükenmekte olan yaban keçileri görüntülendi.
Erzurum’un Horasan ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yazılıtaş anıtının da bulunduğu dağlık alanda vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastladı.
Yaban keçileri, kayalıklarda gezerken fark eden vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bir anda vatandaşları fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanarak uzaklaştı.
O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.
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