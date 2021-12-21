Erzurum’da lapa lapa yağan kar, kimine işkence kimine eğlence oldu

Erzurum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli kar fırtınasının yaşandığı kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler yol açma çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkarıyor.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Erzurum’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar kısa sürede kenti yeniden beyaza bürürken araç sürücüleri kayganlaşan yollarda kayarak güçlükle ilerlemeye çalıştı. Çocuklar ise yoğun kar yağışının altında kartopu oynayarak yine karın keyfini çıkaran taraf oldular.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Eğitime kar engeli

Öte yandan Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dört ilçede okullar bugün tatil edildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlk ve Ortaokulu’na taşınan 6 okul, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlk ve Ortaokulu’na taşınan 19 okul, Aşağı Canören İlk ve Ortaokulu’na taşınan 4 okul, Eski Polat İlk ve Ortaokulu’na taşınan 3 okul, Çat ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarımız ve köy okullarımızın hepsi, Karaçoban ilçe merkezindeki okullar hariç tüm köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, Karayazı ilçesinde resmi ve özel bütün okullarda, 21 Aralık 2021 tarihi itibari ile kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmiştir.”