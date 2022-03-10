Erzurum’da kış geri geldi

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, meteoroloji buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyardı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kentin beyaz örtüyle kaplanmasına neden olurken, belediye ekipleri il genelinde karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 10 santimetreyi aşan kar, sürücülere de zaman zaman zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güney batılı yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, Yağışların Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Rüzgârın Erzurum ve Ağrı çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden saatte 60 kilometre kuvvetinde, yüksek ve dağlık kesimlerde ise saatte 70 kilometreye ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar erimesi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.