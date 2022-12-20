Erzurum’da kar yüzünü gösterdi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığının yaşandığı Erzurum ve ilçelerinde bugün itibariyle nihayet kar yağışı başladı.

Aşkale’nin yüksek kesimlerinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Hayvancılık yapan vatandaşlar yaylalardan koyunlarını köye indirirken doğa uzun bir aradan sonra beyaza büründü.