Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler beyaza bürünürken kent merkezinde ise yağmurla karışık kar yağıyor.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken’de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber yoğunluk gösteren sis ise görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Bazı vatandaşlarda kar yağışını yerinde görmek için Palandöken’e gidiyor. Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken kent merkezinde de yağmurla karışık kar yağıyor.