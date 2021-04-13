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Erzurum’da kar sürprizi

Erzurum’da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı.

Çevre 13.04.2021, 12:40
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Erzurum’da kar sürprizi

Erzurum’da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada kar yağışının bugün ve yarın da yer yer etkili olmasının beklendiği belirtilerek çığ tehlikesi konusunda uyardılar.
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