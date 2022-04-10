Erzurum’da kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.

Nisan ayında yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları yükselirken, Erzurum’da hala kış hüküm sürüyor. Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı. Nisan ayında kapanan Çayanyurdu mezrasının yolu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.