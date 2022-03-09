Erzurum’da kar

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, Erzurum’da dün gece etkisini arttırdı. Sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışıyla güne uyandı. Sokak hayvanları karla kaplanan alanlarda yiyecek ararken, belediye görevlileri kaldırımlarda küreme çalışmaları yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği, sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışların Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.