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Erzurum’da iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması etkinliği

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında, “İklim Değişikliğine Uyum için Eğiticilerin Eğitimi” etkinliği Erzurum’da başladı.

Çevre 29.11.2021, 11:42
Erzurum’da iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması etkinliği

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında, “İklim Değişikliğine Uyum için Eğiticilerin Eğitimi” etkinliği Erzurum’da başladı.

29 Kasım - 03 Aralık 2021 tarihleri arasında Erzurum Palandöken kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, İklim Değişikliği Uyumu için Eğiticilerin Eğitimi Proje Takım Lideri Ceyda Erciyes, Proje Teknik Danışmanı Erdem Ergin, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Prof. Dr. Okan Tarık Komesli ve AFAD il müdürlüklerinden gelen personelin katılımıyla düzenlenecek.

Etkinliğin temel amacı, değişen iklime uyum sağlamak ve afetler henüz gerçeklemeden riski en aza indirmek için AFAD personelinin kapasitesini artırmak. Projenin hedefi ise “Afete Dirençli Toplum Oluşturmak” misyonunu destekleyecek şekilde hem merkezi hem de yerel seviyede gerekli teknik ve insan kaynağını oluşturarak AFAD’ın iklim değişikliğinden kaynaklı afetlere uyum kapasitesini güçlendirmek. Böylece potansiyel tehlike ve risklerin tespitini kolaylaştıracak ve seçilen pilot bölgelerde hazırlanan afet eylem planlarıyla yerel kapasite ve kamu bilincini artırmaya katkı sağlanacak.

Proje Teknik Danışmanı Erdem Engin, etkinliğin açılış konuşmasında, “Bir önceki toplantımızı deniz kenarında yapmıştık. Şimdi dağda karlı ortama geçtik. Ülkemizin ne kadar çeşitli iklimsel çeşitliliğini göstermiş oluyor. Konumuz da iklim değişikliği olduğu içindir ki yurdumuzun tüm iklim bölgelerine eğilerek devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Erzurum’a büyük geçmiş olsun, geçtiğimiz hafta 5,1 ve 4,7 büyüklüğünde depremler yaşadı. Bundan dolayıdır ki afet bölgesinde bulunuyoruz. Hepimizin de bildiği bir şey, tanıdık ve yabancı değiliz. Hatırlarsanız, bu sene içerisinde yurdumuzun 4 yerinde seller yaşandı, orman yangınlarından 41 ilimiz etkilendi. Kuraklıkla mücadelede ise 40 ilin üzerinde illerimiz etkilenmiş durumda. Konumuz iklim değişikliğine uyum değişikliği. İklim değişikliği, bilindiği gibi yeni bir konu, gelişmesi uzun yıllara dayanan bir konu. Bu alan Türkiye’de de git gide etkisini gösteriyor. 2 çalışma konusu var, birincisi iklim değişikliğinin önüne geçmek için emisyon hacmimizi artırmak, ikincisi iklim kaynaklı afetlerle nasıl baş edilir” diye konuştu.

"Bu bizlerin kaderi olmamalı"

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ise “19 Kasım’da ilimizde 5,1 büyüklüğünde bir afet yaşandı. 10 gündür bölgede bulunuyoruz, konuyla ilgili sizlere de sahayı gezdireceğiz. Neden bu bölgeyi gezdiriyoruz, göreceksiniz. Depremde nasıl bir yıkım olduğunu göreceksiniz. Bu tür depremler aslında yıkıcı olmamalı. 4 afet yaşayan bölgelerimiz de var. Heyelanlar bile yaşandı. Bölgede kış ortamında çığ yaşanabilir. 11 köyde 139 ağır hasar var. Beton arma bina yok maalesef, tamamen yapı stokundan meydana gelen hadiseler oldu. 100 yıl öncesinden çamurla yapılan evler. Bu evlerde hasar oluşuyor, bu bizlerin kaderi olmamalı” dedi.

Prof. Dr. Okan Tarık Komesli’de konuşmasında, “Bu konu herkesin gündeminde olan bir konu. Yapılan araştırmalara göre en büyük sorun iklim değişikliği konusudur. Kovid-19 ikinci sıraya düştü, bu kadar önemli bir konu. Yıllardır gelen ve yıllarca da devam edecek bir konu. Günümüzde karbon salınımını durdursak bile, tüm önlemler alınsa bile, bir tane kömür yakmasak bile, iklim değişikliğini yaşayacağız. Bunun kaçışı yoktur. Bizler bunu yalnızca yavaşlatmaya çalışıyoruz. Kaynaklarımız o kadar hor kullanılmaya başlandı ki günde 100 milyon varile yakın petrol kullanıldı, 100 milyonlarca ton fosil veya atık yakıtlar kullanılıyor. Sürekli olarak sularımızı kirletiyoruz. Sürekli iklimini değişmesine sebep oluyoruz. Paris İklim Anlaşması yapıldı, biz de taraf olduk. Sorun, global bir sorun. 1,5 derece ile sınırlandırmaya çalışıyoruz. Bu derecenin çok önemi var” ifadelerini kullandı.

Eğitim 3 Aralık tarihine kadar devam edecek.

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