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Erzurum’da hava kirliliği siyah bulutlar oluşturdu
Erzurum’da kışın gelmesiyle etkili olan soğuklar beraberinde hava kirliliğini de getirdi. Şehrin üzerini kaplayan siyah bulutlar ise kameralara yansıdı.
Çevre 28.12.2020, 11:21
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Erzurum’da kışın gelmesiyle etkili olan soğuklar beraberinde hava kirliliğini de getirdi. Şehrin üzerini kaplayan siyah bulutlar ise kameralara yansıdı.Erzurum’da soğuk havaların gelmesiyle beraber yakılan sobalar hava kirliliğini arttırmaya devam ediyor. Sobalardan ve sanayileşmenin olduğu bölgelerden yayılan dumanlar kent üzerinde siyah bulutlar oluşturdu. Şehrin yüksek kesimlerinden çok net bir şekilde belli olan ve hava kirliliği sebebiyle oluşan siyah duman bulutları kameralara yansıdı.
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