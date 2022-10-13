Erzurum’da garip doğa olayı

Erzurum’un Horasan ilçesinde dün akşam gökyüzünde görülen beyaz halka olarak tabir edilen Ay halkası (Ay halesi) görenleri korkuttu.

Horasan ilçesinde vatandaşlar, Ay’ın etrafını çember halinde saran beyaz halkayı görünce cep telefonlarına sarıldı. Oldukça nadir görülen Ay halesi vatandaşları endişelendirdi.

Ay halesi nasıl oluşur

Ay’ı kuşatan esrarengiz çemberin sebebi, mevsimsel olarak gökyüzünde oluşan buz kristalleri. Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay’dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor. Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep oluyor. Bilimsel olarak ‘Ay halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez meydana gelebileceği belirtiliyor.