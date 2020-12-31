Erzurum’da eksi 20 ye kadar düşen hava sıcaklığı buz tutturdu

Erzurum’da gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle şadırvanlar ve bazı merdiven basamakları buz tuttu.

Erzurum’da soğuk havalar yaşam koşullarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı merdiven basamakları ve şadırvanların buz tutmasına sebep oldu. Dondurucu soğuklar evlerin ve camilerin çatılarında ise buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Öte yandan, Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarılara göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı, sabah saatlerinde ise yer yer buzlanma ve don olacağı belirtildi.