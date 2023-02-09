Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum’da etkisini gösteren soğuk hava çevreyi adeta buza çevirdi. Yer yer buz sarkıtları 3 metreye kadar ulaşırken termometreler ise eksi 14 dereceyi gösterdi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava şehir genelinde buzlanmaya sebep oldu. Eksi 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebi ile yer yer 3 metre boyunda buz sarkıtları oluşturdu.