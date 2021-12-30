Erzurum’da buz kesen nehirlerde görsel şölen

Erzurum’da etkili olan soğuk hava sonrası nehirler ve dereler dondu. Donan nehirler adeta buz pistilerini anımsattı. Bitkilerin üzerine oluşan kırağılar ise görsel şölen sundu.

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkili oluyor. Dün gece saatlerinde Erzurum’da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterirken kentte yer alan nehirler ve dereler dondu. Üzerindeki buz tabakası olan nehirlerin görüntüsü adeta buz pistlerini anımsattı. Sabah saatlerinde bitkilerin üzerinde oluşan kırağılar ise görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre yarın bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.