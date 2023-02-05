Erzurum’da 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Erzurum’da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

Hava sıcaklığının eksi 11’lere düştüğü Erzurum’da çatılarda dev buz sarkıtları oluştu. Boyu 2 metreyi aşan buz sarkıtları adeta buzdan duvar görüntüsü oluşturdu. Erzurum’da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere gece 11, gündüz ise 4 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkili olduğu kentte belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması ise devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında Erzurum’da 11, Ardahan’da 17, Erzincan’da 6, Bayburt’ta ise 10 olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kar yüksekliği 103 santimetreye kadar ulaştı.

Buzlanma ve don uyarısı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve

vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.