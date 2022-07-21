Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de birinci sırada

Erzurum’da hayvancılık ve tarım alanında su ihtiyacını karşılayabilmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 600’ü aşkın gölet yapıldı. Türkiye’de en fazla gölün yapıldığı Erzurum’da yeni hedef bin 500 gölet.

Erzurum’da hayvancılığa ve tarıma yapılan destekler devam ederken Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı bölgelerine gölet yapımı da devam ediyor. 600’ü aşkın gölet yapılan Erzurum’da meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacı giderilirken çiftçinin ektiği alanlarında su ihtiyacı giderilmiş oluyor. Bazı bölgelerde içme suyu olarak ta kullanılan gölet suları Erzurum’un farklı bölgelerinde yaşam alanı oluşturuyor. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şuanda 600’den fazla gölet yaptıklarını belirtirken yeni hedeflerinin ise bin 500 gölet olduğunu ifade etti.

“Geldiğimiz günden bu tarafa 600’ü aşkın gölet yaptık”

Meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını giderebilmek için gölet yapımına devam ettiklerini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’de en önemli olan illerden bir tanesidir. Türkiye meralarının yüzde 12 den fazlası Erzurum’da bulunuyor. Tabi bu meraların daha kıymetli hale gelmesi için kaynakları suları depoluyoruz. Bu kaynak sularını kar suyu, yağmur suyu gibi depolayabilmek içinde şehrimizde göl yapımına karar verdik. Geldiğimiz günden bu tarafa ise 600’ü aşkın gölet yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz çünkü meralarda otlayan hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılayabilmek için buna ihtiyaç var” diye konuştu.

“Hedefimiz bin 500 gölet”

Tarımsal alanda da göletleri su kaynağı olarak kullandıklarını belirten Sekmen, “Bu göletler sayesinde yine bazı bölgelerde içme suyunu da karşılıyoruz. Bazı bölgelerimizde ise tarımsal faaliyetlerde de kullanılıyor. Kaba yem, patates, fasulye gibi ürünlerimizin sulanmasında kullanıyoruz. Bunun içinde hedef bin gölet, daha sonraki hedefimizde bin 500 gölettir. Su hayat demektir, suyun olmadığı yerde yaşamda olmaz. Bunun için biz ülke olarak dünyada hayvancılıkta bir yere sahip olmak istiyorsak mutlaka doğu Anadolu da gölet yapımına hız vermemiz gerekiyor. Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bu imkanları değerlendiriyoruz. Göletlerimizin su çıkış yerlerine de halk tabiriyle sulaklar ve kurunlar koyarak hayvanların su içmesine imkan sağlıyoruz. Bundan sonra hayvanlarla ilgili yapacağımız proje ise gölgelik alanlar oluşturmak olacak. Meralarda otlayan hayvanlarımız su ihtiyacını karşıladıktan orada dinlenmesi gerekiyor. Bunun içinde gölgelik alanlar oluşturup yazın güneşinden sonbaharında yağmurundan ve soğuğundan korumamız gerekiyor” dedi.