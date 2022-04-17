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Erzurum-Tekman karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzurum-Tekman karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı.
Çevre 17.04.2022, 12:35
Erzurum-Tekman karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı.
Tekman-Erzurum karayolunun 12’nci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Tekman’dan Erzurum’a gitmek isteyen sürücüler, Taşkesen Mahallesi yakınlarında meydana gelen heyelan nedeni ile yollarına devam edemedi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yol bir süre sonra trafiğe açıldı.