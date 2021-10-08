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Erzurum ormanlarında kış ve sonbaharın renkleri görsel şölen yaşattı

Erzurum’un yüksek kesimlerine yağan kar, sonbaharın renkleriyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Çevre 08.10.2021, 09:22
Erzurum ormanlarında kış ve sonbaharın renkleri görsel şölen yaşattı

Erzurum’un yüksek kesimlerine yağan kar, sonbaharın renkleriyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı kesimlerinde 3 gündür devam eden kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dallıkavak geçidinde bulunan ve sonbaharın renklerini taşıyan ormanlar beyaz gelinliğini de giyince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Fotoğrafçı Adem Kotan tarafından drone ile havadan görüntülenen ormanlarda iki mevsimin bir arada yaşandığı görüldü.

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