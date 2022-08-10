Erzurum Narman Şehitler Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Erzurum’a son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “ Modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyoruz” dedi.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Dadaşlar diyarı Erzurum’da son 19 yılda 7 baraj, 13 gölet ve 20 adet sulama tesisi tamamlanarak 386 bin 820 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Bunlarla birlikte çalışmaları devam eden Erzurum Narman Şehitler Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 31 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlayacağız. Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki barajın kret kotunun 2055,90 m olduğu, gövde sıyırma kazı çalışmalarının tamamlandığını ve yüzde 22 fiziki gerçekleşme sağlandı.”

Genel Müdür Akça, temelden yüksekliği 76,90 metre ve su depolama kapasitesi 10,98 milyon metre küp olan Narman Şehitler Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 103 milyon 635 bin Lira katkı sağlaması hedeflendiğini bildirdi.