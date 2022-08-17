Erzurum Merkez Kakutiye Köşk Barajında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirterek, Erzurum Merkez Yakutiye ilçesindeki Köşk Barajında çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaları devam eden Erzurum Yakutiye Köşk Barajının tamamlanması ile barajında depolanacak su ile bin 770 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Barajında gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Akca, “Dolusavak imalatları ve vana odası mekanik imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 540 Bin metre küp olan Erzurum Yakutiye Köşk Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon Lira katkı sağlaması hedeflenmektedir’ dedi.