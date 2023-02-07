Mevsim normallerine dönen Erzurum’da akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Erzurum, güne karla uyandı. Çatılarda uzun buz sarkıtları oluşurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gün boyu buzlanma ve don olayı bekleniyor. Erzurum’un güney kesimleri ile Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun; Erzurum’un diğer kesimleri ile Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.