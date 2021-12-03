Erzurum eksi 17 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

Erzurum’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte ağaçlar, şadırvanlar, araç camları ve otobüs durakları buz tuttu.

Erzurum’da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 17 dereceye düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Camilerin önünde bulunan şadırvanlar buz tutarken, ağaçlarda da buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, buzla kaplanmış duraklarla karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise araç camlarında oluşan buzlanmayı engellemek için battaniyeler kullandı.

Bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan’ın Göle ilçesinde 22, Erzurum’da 17, Ağrı’da 17, Kars’ta 15, Bayburt’ta 9 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 37 santimetreye kadar ulaştı.