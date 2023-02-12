Erzurum dondurucu soğuklara teslim

Erzurum’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düşerken, aşırı soğuklar nedeniyle vatandaşlar sabah donan araçlarını çalıştıramadı.

Kentteki hava sıcaklığı gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar dondurucu soğuğun etkili olduğu bir güne uyandı. Soğuk hava nedeniyle donan araçlar sabah saatlerinde sahiplerini bir hayli zorladı.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresindeki iller için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gün boyu buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.