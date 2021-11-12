Erzurum dondu

Erzurum’da hava sıcaklığının düşmesiyle gece termometreler eksi 7’iyi gösterdi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular, araçlarının camlarının buzla kaplı olduğunu gördü.

Termometrelerin gece eksi 7, gündüz ise eksi 4’ü gösterdiği Erzurum’da sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını kazıdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ayrıca vatandaşlara sis ve buzlanma uyarısı yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken’de yeterli düzeyde kar yağışı olmaması nedeniyle otel yetkilileri, kayak yapmak isteyen vatandaşlar için makinelerle üretilen suni karlama çalışmasına başladı.