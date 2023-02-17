Erzurum buz kesti, şadırvan dondu oluşan buz sarkıtları böyle görüntülendi

Erzurum’da etkili olan soğuk hava cami önlerinde bulunan şadırvanları buz tutturdu. Donan şadırvan güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle cami önlerinde bulunan şadırvanlar buz tutuyor. Şadırvanın musluğundan akan suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluştururken bazı çatılarda oluşan buz sarkıtları ise vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Öte yandan soğuk etkisiyle bazı buz sarkıtlarının 3 metreye kadar ulaştığı da yer yer görülüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 ye kadar düştüğü Erzurum’da meteoroloji uzmanları da buzlanmalara karşı uyarılarda bulunuyor.