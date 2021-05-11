Erzincan’da üzüm bağlarını don vurdu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünü don vurdu.

Erzincan ve çevresinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası bazı bölgelerde tarım arazilerinde zirai don olayına neden oldu. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte filizlenmeye başlayan ve yaprak veren üzüm bağları dün yaşanan soğuk havayla dondu. Yaşanan ani sıcaklık değişimi tarımsal ürünlere ciddi zararlar verdi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan aşırı soğuk hava çiftçileri ve sebze yetiştiricilerini zora soktu.

Meşhur Cimin üzümünün yetiştiği Üzümlü’ye bağlı Pişkidağ köyünde de zirai don olayı yaşandı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen üzüm çubukları donarak karardı. Yılda yalnızca bir kez verim alabilen üzüm üreticileri uzun süredir böyle bir olay ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Pişkidağ köyünde üzüm bağları bulanan yetiştirici Cengiz Özen, “Olumsuz hava şartlarından dolayı bağlarımız yüzde 80, yüzde 90 civarında soğuktan dolayı etkilenerek zarar gördü. Yeşeren üzüm çubuklarımız komple üşüdü. Bu da tabi Allah’tan geldi, doğal afet, buna diyecek bir şeyimiz yok. Don olayı olacağını televizyonlardan duyduk fakat buna herhangi bir önlem almak konusunda yapacağımız bir şey yok. Çünkü bu açıkta bulunan bir ürün. Zararımız büyük. Bu sene ürün kaybımız yüzde 80-90 civarında. Tabi benim gibi diğer komşularımız da, diğer köylülerimiz de aynı durumun içerisinde. Açıkta, toprakta olan bir ürün yapacak bir şeyimiz yok.” dedi.

Köylerinin geçim kaynağının üzüm olduğunu söyleyen Zeki Karakaş ise, “Bağlarımız üşüdü, soğuk vurdu. Üzüm biraz hassas olduğu için üşüdü. Köyümüzün geçim kaynağı bu. Bizim köyün yüzde 90’ı geçimini üzümle sağlamaktadır. Vatandaş şu anda güç durumda. Köyümüzde öyle vatandaş var ki sadece geçim kaynağı bu üzüm. Başka bir geliri yok. Aylığı da yok, yıllığı da yok 11 ay boyunca uğraşıyor, çalışıp çabalıyor üç kuruş buradan alıp geçinecek. Lakin bakınca Allah’tan geldi, kimsenin bir şey yapacağı yok ama devlet büyüklerimiz de buraya bir el atarsa iyi olur” şeklinde konuştu.