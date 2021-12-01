Erzincan’da kar yağışı etkili oldu: Şehir beyaza büründü

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Erzincan’da, ilçeler ve birçok köy beyaza büründü.

Erzincan’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte Refahiye, Çayırlı, Tercan, İliç ve Otlukbeli ilçe merkezleri ile çok sayıda köy karla kaplandı.

Kışın iyice kendini hissettirdiği Erzincan’da, yüksek rakımlı güzergâhlarda karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütmeye başladı.

Erzincan - Sivas kara yolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan - Gümüşhana kara yolu güzergâhındaki Ahmediye Geçidinde ağır tonajlı araçlar yavaş yavaş seyrederek yollarına devam etti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların öğlen saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

“Meteorolojik uyarı”

Rüzgârın; Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.