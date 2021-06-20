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Erzincan ve Tuncelili arkadaş grubu Pülümür Vadisinde çöp topladı

Tunceli’de Pülümür Vadisine giden arkadaş grubu, gördükleri manzaraya kayıtsız kalamayarak piknik sonrası bazı kişilerin doğada bıraktıkları atıkları topladı.

Çevre 20.06.2021, 15:59
Erzincan ve Tuncelili arkadaş grubu Pülümür Vadisinde çöp topladı

Tunceli’de Pülümür Vadisine giden arkadaş grubu, gördükleri manzaraya kayıtsız kalamayarak piknik sonrası bazı kişilerin doğada bıraktıkları atıkları topladı.

Erzincan’dan Tunceli’nin Pülümür Vadisine gelen Murat Yıldırım ve arkadaşları, piknik yaptıktan sonra doğaya atılan çöpleri fark etti. Gördükleri manzara karşısında üzülen ve kayıtsız kalamayan gurup, Tunceli’den gelen diğer arkadaşlarıyla beraber vadiye bırakılan çöpleri topladı. Poşet poşet toplanan çöpler, çöp konteynerine atıldı. Gittikleri her yerde yanlarında bulundurdukları torbalar ile çöpleri topladıklarını ifade eden Yıldırım, vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Erzincan’dan 4 arkadaşıyla Pülümür Vadisine yüzmek amacıyla geldiklerini belirten Murat Aydemir, “Her sene gittiğimiz bölgede yoğun bir çöple karşılaşınca, gördüğümüz manzaraya üzüldük. O anda Tunceli merkezden gelen birkaç arkadaşla hemen çevre temizliği yaptık. Her gittiğimiz noktada arabamızda bulundurduğumuz çöp torbalarıyla önce temizlik yapıyoruz. Herkesin çevresini, doğasını, hayvanını koruması gerektiği bilincine sahip olması gerekiyor. Bir sonraki nesle kirli bir dünya bırakmak istemiyoruz. O yüzden ne getiriyorlarsa piknik alanlarına, getirdikleri gibi geri de götürebilirler” dedi.
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