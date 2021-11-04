Erzincan güne sisle uyandı

Doğu Anadolu’daki Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Doğu Karadeniz’deki Bayburt için yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 7 il için sis ve pus uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt’ta bugünden itibaren genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı kaydedildi.

“Erzincan’da sis etkili oldu”

Erzincan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Şehri adeta esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sonrası sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. Sis ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

Öte yandan siste uçuşan yüzlerce karga ise görsel şölen oluşturdu.