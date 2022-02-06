banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

ERÜ Hayvan hastanesi 2021’de 20 bin 500 hasta kabul etti

ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 2021 yılında 20 bin 500 hasta kabul ettiklerini söyleyerek, “2021’de pet hayvanlarında artış varken ahır hayvanlarında düşüş oldu” dedi.

Çevre 06.02.2022, 09:50
ERÜ Hayvan hastanesi 2021’de 20 bin 500 hasta kabul etti

ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 2021 yılında 20 bin 500 hasta kabul ettiklerini söyleyerek, “2021’de pet hayvanlarında artış varken ahır hayvanlarında düşüş oldu” dedi.

Özellikle hastaneye gelen kedi sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gültekin Atalan, “20221 yılında toplam kabul edilen hasta sayımız 20 bin 500 oldu. Bir önceki yıla göre sayılarda iki kat artış olduğunu söyleyebiliriz ki 2019 yılı verilerimizde 13 bin 491 hayvan gözükmektedir. Yani kısaca her geçen yıl, 2021 yılı da bunlara dahil olmak üzere hayvan sayımızda ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Hayvan türleri olarak da hemen hemen her türden hayvanı hastanemizde kabul etmişiz. Bunların içerisinde ekseriyetle çoğunlukta olanları kedi ve köpekler, büyükbaş hayvanlar ve egzotik hayvanlardan oluşan bir portföyümüz var. Ortalama sayı olarak önceki yıllara göre mesela büyükbaş hayvan sayımızda ciddi oranda bir azalma var maalesef. Ortalama 1 yıllık muayene edilen hayvan sayımız bin civarındayken, kedi sayısında da 11 bin 633 adet görünmektedir. Bu da ciddi oranda bir artış demektir. Yine muayene edilen köpek sayısında 6 bin 593 adet bir kayıt sayısı göze çarpıyor. Kısaca bahsettiğimiz gibi özellikle pet sektöründe Kayseri civarında, diğer kliniklerden de aldığımız bilgiler dahilinde artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu artışı da büyük bir ihtimalle yaşadığımız pandemi süreci etkilemiş durumda. İnsanlar daha çok eve kapandıkları için pet hayvanlarıyla alakalı sahiplenmeler daha çok dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra insanlar arasındaki ilişkilerin bu hususta da zayıfladığını düşünüyorum. Haliyle insanların da daha çok bu hayvanlara doğru bir yönelmeye geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Atalan, vatandaşların kendilerini koruma içgüdüsü ile yaban hayvanlarını öldürmemesi gerektiğini söyleyerek, “Çevremizde ve bölgemizde birçok yaban hayvanı bulunuyor ve bunların çoğu yırtıcı nitelikte olan hayvanlar. İklim şartlarının da sertleşmesiyle birlikte hayvanların yiyecek bulma problemi başlıyor. Haliyle şehir merkezine doğru hayvanların geldiğini görmekteyiz. Buradaki temel amaç da yiyecek bulma endişesi tabi. Vatandaşlarımız da bu hayvanları gördüklerinde koruma içgüdüsüyle bu hayvanları yaralayabiliyorlar ve öldürebiliyorlar. Bu davranış da doğru değil çünkü yırtıcı hayvanların bir kısmının neslinin tükenmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda özellikle dikkat etmesini rica ediyoruz. Bizim millet olarak önceden yaptığımız gibi bu hayvanların yaşan alanına yiyecek bırakmamız çok önemli. Medeniyetin de gereği budur ve bu hayvanların yaşam alanına yiyecek bırakmayı özellikle önemsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11