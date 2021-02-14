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Ermenek Baraj Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu
Karaman’ın Ermenek ilçesinde baraj gölü, üzerini kaplayan bulutlar ile görsel bir şölen oluşturdu.
Çevre 14.02.2021, 14:01
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde baraj gölü, üzerini kaplayan bulutlar ile görsel bir şölen oluşturdu.Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Baraj Gölü bulutların altında kaldı. İki vadi arasında bulunan barajın bulutların altında kalması adeta görsel bir şölen oluşturdu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, bu manzara karşısında adeta şaşırdı. Fırsatı kaçırmayan fotoğraf tutkunları ise bu anı kaydederek ölümsüzleştirdi.