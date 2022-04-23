Eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna şelalesi coştu

Artvin’de eriyen karlarla birlikte tabiat harikası Mençuna Şelalesi yeniden gürül gürül akmaya başladı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi’ndeki Mençuna Şelalesi ilkbaharla birlikte en coşkun dönemini yaşıyor. Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki tesisleşmenin bulunduğu alana kadar ulaşabilen ziyaretçiler, 20 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi ile karşılaşıyor.

Toplam üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları’ndan başlayan küçük derelerin birleşmesiyle oluşuyor ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında küçük bir göl oluşturuyor.

Mençuna şelalesinin ilkbahardaki coşkun akan hali havadan görüntülenirken, Mençuna şelalesi gürültülü su sesi ve muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.