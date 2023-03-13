Eriyen karlar Abant Gölü ile buluştu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde eriyen karlar Abant Gölü Milli Parkı’na akıyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gözde adresi Abant’ta eriyen karlar gölün su seviyesini yükseltti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı ilkbahara hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte etrafı dağlarla çevrili olan Abant’ın yüksek kesimlerindeki karlar da eriyor. Eriyen karların Abant Gölü’ne akmasıyla gölün su seviyesi yükseldi. Abant Gölü Milli Parkı’nın ormanları içerisinde bulunan kardelenler de rengarenk çiçek açarak, görsel şölen oluşturdu.