Eriyen kar suları sağanak yağışla birlikte sele neden oldu

Erzurum’un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi’nde akşam saatlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu.

Havanın ısınmaya başlamasıyla karlar erirken, etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşandı.

Geçtiğimiz yıl aynı bölgede yaşanan sel felaketinde 1 kişi sele kapılıp kaybolmuş ve 25 gün sonra cesedine ulaşılmıştı.