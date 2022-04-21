Eriyen kar suları sağanak yağışla birlikte sele dönüştü

Erzurum’un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi’nde akşam saatlerinde şiddetli yağan yağmur sel felaketine neden oldu.

Bahar mevsimiyle birlikte kar sularının erimesine etkili olan sağanak eklenince bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşandı.

Geçtiğimiz yılda aynı bölgede yaşanan sel felaketinde 1 kişi sele kapılıp kaybolmuş ve 25 gün sonra cesedine ulaşılmıştı.

Vatandaşlar bölgede özellikle yüksek alanlarda önlem alınmadığı için kar sularının erimesinin büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerek yetkililerin tedbir almasını istediler.