Erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Bartın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle erik ağaçları çiçek açtı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kıyıklar köyünde erik ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açan erik ağaçlarını gören vatandaşlar, kış ortasında karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok şaşırttığını belirtiler. Bahçesindeki erik ağaçlarının şubat ayında çiçek açtığını söyleyen köy sakinlerinden Erol Yılmaz, “Böylesi bir manzara ile ilk kez karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde adeta bahar havası yaşamıştık. Tabii sıcaklıklarda artmış ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmişti. Şimdi bir yandan hava sıcaklıkları düştü, bir yandan da kar bekleniyor. Umarız don vurmaz. Yoksa bu ağaçlardan yaza meyve alamayız” dedi.