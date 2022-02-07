Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Trakya’da yağmur, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri’nin taşmasına sebep oldu. Binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Son 92 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya’da son günlerde etkili olan yağış, Edirne’deki Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri’nin su seviyesini de 10 metreküp/saniyeden 200 metreküp/saniyeye yükseltti. Yetkililer ’sarı alarm’ verirken, Ergene Nehri’nin taşması sonucu Uzunköprü ilçesinde ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Suların kent merkezine doğru geldiği görülürken, nehir sularının getirdiği kimyasal atıklar çevreyi siyaha boyadı.

Yıllardır sanayi atıklarıyla kirli akan Ergene Nehri’nin taşmasının büyük bir çevre kirliliğine yol açtığını belirten vatandaşlar, "Trakya’da beklenen, özlenen yağışlar geldi. Hem Meriç hem de Ergene Nehri’nin debileri arttı. Önlem alınmayan noktalarda taşkınlar yaşanıyor. Şu an Uzunköprü ilçesinin kenar mahallerindeki evlere kadar, tarım arazilerine yayın su çoğalmış durumda. Tabii bu durum bizim açımızdan endişe verici. Şu an tarım yapılan tarlalarımıza kimyasal sanayi atıkları yayılıyor. Ergene’de yıllardır kirlilik sonucu dipte çökermiş olan çamurlar da yayılıyor. Kanserojen maddeler şu an tarıma ve doğaya saçılmış durumda. Şu an taşan çamurlar, nehir kıyısındaki çimeni lacivert renge çevirirken betonları siyaha boyamış durumda. Tarım arazilerine taşan bu zehirli su, çevreye ve yer altı kaynaklarına karışacak’’ dediler.