Eren Enerji’den doğaya 3 milyon fidan

Eren Enerji, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu işbirliğiyle yürütülen "Fidan Bağışı Projesi" için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde belediyeler ile protokol imzaladı. Proje 3 milyon fidan bağışını kapsıyor.

Eren Enerji, "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin. Yarına bırakılabilecek, doğaya verilebiecek en kıymetli armağan fidan dikmektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak gelecek nesillerimiz için atılabilecek en önemli adımlardan biridir" anlayışıyla Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu işbirliğiyle yürütülen "Fidan Bağışı Projesi" için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde belediyeler ile protokol imzaladı.

Bölge halkına ekonomik imkan hedefi

Üç milyon adet fidan bağışını kapsayan proje ile yeşil alanların arttırılması ve bölge halkına meyve ağaçları ile ekonomik imkanlar hedefleniyor. Fidan bağış projesi kapsamında kara çam, fıstık çamı, akağaç, doğa çınarı, akasya, dişbudak gibi yeşil alanlarda kullanılacak ağaçlar ile birlikte ayrıca ceviz, elma, armut, şeftali, kiraz, dut, kayısı, erik, badem gibi meyve ağaçları da yer alıyor.

Eren Enerji’nin gelecek nesillere sürdürebilir bir yaşam, daha yeşil bir Türkiye bırakmayı ilke edinerek Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceği belirtildi.