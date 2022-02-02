Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Parkındaki dolgu çöktü

Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii’nin yer aldığı Uzunmehmet Parkı’ndaki seyir terasının dolgusu çöktü. Ekipler tabandaki dolgu işlemi için yeniden çalışmalara başladı.

Zonguldak’ta 2019 yılında yapımına başlanılan ve 4 Haziran 2021 tarihinde tamamlanan Uzunmehmet Camisi ve Uzunmehmet Parkı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla açılmıştı. Parkın bir bölümünde bulunan seyir terasının taban dolgusu, açılışın üzerinden 8 ay geçmesinin ardından çöktü. Şiddetli dalgaların ardından çöken taban dolgusu için ekipler bölgede çalışmalara başladı. Zonguldak Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri çöken bölüme güvenlik şeride çekerek yolu kapattı. Çalışmaların tamamlanarak seyir terasının yeniden vatandaşın hizmetine açılması planlanıyor.