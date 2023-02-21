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Erdek’te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı
Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sebebiyle 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.
Çevre 21.02.2023, 16:08
Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sebebiyle 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.
Erdek’te son günlerde denizin çekilmesi üzerine 3 bin 500 yıllık, antik Kyzikos kentine ait olduğu söylenilen liman ortaya çıktı. Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye neden oldu. Bazı kıyılarda deniz çekilmesi 15-20 metreyi buldu.