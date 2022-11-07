Erciyes’te sezonun ilk kardan adamı yapıldı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bugün etkili olan kar yağışı sonrası sezonun ilk kardan adamı yapıldı.

Ülkenin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Dağın 2 bin 200 metresine kadar etkisini gösteren kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Öte yandan etkili olan kar yağışı sonrasında sezonun ilk kardan adamı da yapıldı.