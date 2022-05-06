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Ali Koç: "Pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı’ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!"
Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için
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Ali Koç: "Trabzonspor’da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki b
Erciyes’te Mayıs karı güzelliği
Kayseri’de birkaç gündür sağanak yağış etkisini sürdürürken Erciyes Dağı ise yağan kar ile beraber beyaza büründü.
Çevre 06.05.2022, 12:49
Kayseri’de birkaç gündür sağanak yağış etkisini sürdürürken Erciyes Dağı ise yağan kar ile beraber beyaza büründü.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’ne Mayıs ayında kar yağdı. Yağan kar ile beraber dağ beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kentte yağışların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.