Son Dakika
ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.
Erciyes’in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı
Türkiye’nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı’nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Çevre 20.09.2021, 11:31
Türkiye’nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı’nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kayseri’de gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes’te ise kara dönüştü. Erciyes Dağı’nda 3 bin 500 ile 3 bin 917 metreleri arasında kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk yağışlarını alan Erciyes’in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.