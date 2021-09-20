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Erciyes’in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye’nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı’nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Çevre 20.09.2021, 11:31
Erciyes’in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye’nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı’nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri’de gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes’te ise kara dönüştü. Erciyes Dağı’nda 3 bin 500 ile 3 bin 917 metreleri arasında kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk yağışlarını alan Erciyes’in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

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