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Erciyes Kayak Merkezi’ne lapa lapa kar yağdı

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİNE LAPA LAPA KAR YAĞDI.

Çevre 04.11.2020, 12:15
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Erciyes Kayak Merkezi’ne lapa lapa kar yağdı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes kayak merkezine lapa lapa kar yağdı.

Dün gece Erciyes Dağı’nda üst kesimlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde şehir merkezinde yağmur yağarken, Erciyes Dağı’nın 2200 metre ile zirvesi arasında kar yağışı etkili oldu.

Erciyes Dağı’nda lapa lapa yağan kar, hem işletmecileri hem kayakseverleri sevindirdi.

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