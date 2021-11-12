Erciş’te sonbahar manzaraları göz kamaştırıyor

Van’ın Erciş ilçesinde sonbaharda rengarenk ağaçlar ve Süphan Dağı’na yağan kar, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.

Van Gölü kıyısında mavi ile yeşilin birleştiği Erciş’te sonbahar mevsimi bir başka güzel yaşanıyor. Sonbahar mevsiminde yaprakları sararan ağaçların Van Gölü ve Süphan Dağı ile birleşmesi bir görsel şölen sunuyor.