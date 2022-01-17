Erciş’te mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Van’ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ve içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracı belediye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede öğrencileri taşıyan İlyas Toksoy yönetimindeki servis aracı, Görüşlü Mahallesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı. Araçta üşüyen öğrenciler, mahalledeki evlere sığınırken, Toksoy da belediye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, 4 saat süren çalışma sonucu yolu açarak servisi bulunduğu yerden çıkardı.

Erciş Belediyesi iş makinesi operatörü Zülfikar Uçan, ihbar sonucu öğrenci servisinin kurtarılması için çalışma başlattıklarını belirtti. Çalışma sürerken öğrencilerin yakındaki bir köye sığındığını anlatan Uçan, "Çok şükür 4 saat süren çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardık. Allah devletimize zeval vermesin. Belediye olarak 24 saat ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Sürücü Toksoy da, aracının kara saplandığını belirterek, “Öğrencilerimizi okula götüremedik. Belediye ekipleri yardımımıza yetişti. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.