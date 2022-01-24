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Erciş’te atık malzemelerden öğrenciler için spor sahası, kafeterya ve kültür evi yapıldı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde kullanılmayan deprem konteynerleri, zemini yenilenen stattan elde edilen sentetik çimler ve bir okuldan çıkan hurda malzemelerle Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesine futbol ve voleybol sahası ile kültür evi inşa edildi.

Çevre 24.01.2022, 10:02
Erciş’te atık malzemelerden öğrenciler için spor sahası, kafeterya ve kültür evi yapıldı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde kullanılmayan deprem konteynerleri, zemini yenilenen stattan elde edilen sentetik çimler ve bir okuldan çıkan hurda malzemelerle Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesine futbol ve voleybol sahası ile kültür evi inşa edildi.

Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenen ilçe stadyumunun zeminindeki eski sentetik çimler yeni spor sahası yapımında kullanılmak üzere çalışma başlatıldı. Stadyumdan özenle söktükleri sentetik çimlerin bakımını yaparak Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesine taşıyan ekipler, bin 325 metrekarelik futbol sahası ile 500 metrekare büyüklüğünde voleybol sahası inşa etti. Sahaların çevresini de yıkılan Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan temin ettikleri demir profil ve ağlarla kapatan ekipler, bu sayede öğrencilere daha güvenli spor yapabilecekleri bir alan oluşturdu. Deprem döneminde ilçeye gönderilen ancak yeni binaların inşa edilmesiyle kullanılmayan bazı konteynerler de öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle 130 metrekarelik kafe ve 80 metrekarelik kültür evine dönüştürüldü. Atık malzemelerin değerlendirilmesi sonucu tamamlanan sosyal yaşam alanlarıyla öğrenciler nezih bir ortamda ders çalışabilecekleri alanlara kavuştu.

"Okulumuzun ihtiyaçları karşılandı"

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Şakir Deniz, kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle okula spor sahaları yapıldığını belirterek, "Bu çalışmaların tamamını öğretmen ve öğrencilerimizle el ele vererek yaptık. Atık malzemeleri büyük bir kazanıma dönüştürdük. Okulumuzun pansiyonunda ortaya çıkan atıl malzemeler ve velilerimizin katkılarıyla kültür evimize yer minderleri, öğrencilerin ve misafirlerin oturabileceği ahşap sedirler yaptık. Böylece atık malzemeleri güzel bir sosyal alana dönüştürdük" diye konuştu.

Öğrencilerden Ezgi Nilay da, çalışmalar sayesinde daha iyi antrenman yapabilecekleri, arkadaşlarıyla sıcak ortamda ders çalışabilecekleri alanlara kavuştuklarını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Rümeysa Irmak ise okula kafeterya ve spor kompleksi yapıldığını belirterek, “Bu projeler sıfır atık projesinde olduğu için atıl ürünlerden yaptık. Gerek okulumuz öğrencileri ve gerek personelin yardımıyla bu projeleri gerçekleştirdik. Ayrıca okulumuzda kültür projemiz de mevcut, burada kültürel faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

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