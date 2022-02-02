Engelli eğitmen yağan karı sanata dönüştürdü

Malatya’da yaşayan işitme ve konuşma engelli Güzel Sanatlar Eğitmeni, kar yağışını fırsat bilerek evinin bahçesini kardan yaptığı eserlerle müzeye çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’yı etkisi alan kar yağışı sonrasında ortaya çıkan görüntüleri fırsat bilen birçok vatandaş kardan çeşitli aktivitelerle hünerlerini sergileye devam ediyor. Bunlardan biri de Battalgazi ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli Güzel Sanatlar Eğitmeni Nihat Tekin oldu.

Kardan Atatürk heykeli, at, heykeli ve Nemrut heykelini yapan Tekin, “Okulların tatil olmasıyla birlikte kar yağışını başlamasıyla aniden aklına fikir geldi ve tatili kardan heykeller yaparak değerlendirdim. Kar yağınca çok sevindim. Atatürk’ü çok sevdiğim için öncelikle Atatürk heykeli ve at heykelini, daha sonra ise Nemrut heykelini yaptım” dedi.

Heykel ve seramik gibi konularda da 15 sergi çalışmasının bulunduğunu aktaran Tekin, “Daha çok heykel, seramik, resimle uğraşıyorum ve yaklaşık 15 tane sergim var. Malatya, Mersin, Ankara’da sergilerim var. Virüs bittikten sonra Malatya, İzmir ve Ankara’da tekrar sergi açacağım” ifadelerini kullandı.

Karın tekrar yağmasıyla birlikte Atatürk heykelleri üzerinde çalışma yapmayı planladığını kaydeden Tekin, sağır ve dilsiz engellisi olmanın hiçbir engele sebebiyet olmadığını ve Allah vergisi yeteneğinin kullanılması gerektiğini dile getirdi.